Thé Dansant animé par l’Orchestre Bernard RUAL Chamberet dimanche 8 février 2026.

Salle des Fêtes Chamberet Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Thé dansant organisé par l’Association Sportive de Chamberet et animé par l’orchestre de Bernard RUAL.
Pensez à réserver !   .

Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 99 

