Thé dansant animé par l’Orchestre Los Amigos Salle Maurice Thorez Tarnos
Thé dansant animé par l’Orchestre Los Amigos Salle Maurice Thorez Tarnos dimanche 12 avril 2026.
Thé dansant animé par l’Orchestre Los Amigos
Salle Maurice Thorez 4 Place Albert Castets Tarnos Landes
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Venez au thé dansant animé par l’Orchestre Los Amigos à la Salle Maurice Thorez.
Prix 12€. Dans le prix d’entrée, 1 pâtisserie et 1 café ou 1 thé sont inclus.
Rendez-vous à 14h30.
Chaussez vos souliers et venez vous déhancher ! .
Salle Maurice Thorez 4 Place Albert Castets Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 23 21 67
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English : Thé dansant animé par l’Orchestre Los Amigos
L’événement Thé dansant animé par l’Orchestre Los Amigos Tarnos a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Seignanx
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