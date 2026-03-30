Thé dansant animé par l’Orchestre Los Amigos Salle Maurice Thorez Tarnos

Thé dansant animé par l’Orchestre Los Amigos

Salle Maurice Thorez 4 Place Albert Castets Tarnos Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez au thé dansant animé par l’Orchestre Los Amigos à la Salle Maurice Thorez.

Prix 12€. Dans le prix d’entrée, 1 pâtisserie et 1 café ou 1 thé sont inclus.

Rendez-vous à 14h30.

Chaussez vos souliers et venez vous déhancher ! .

Salle Maurice Thorez 4 Place Albert Castets Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 23 21 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant animé par l’Orchestre Los Amigos

L’événement Thé dansant animé par l’Orchestre Los Amigos Tarnos a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Seignanx