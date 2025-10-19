Thé dansant animé par Mickael Regnier Cuzance

Thé dansant animé par Mickael Regnier

Pech de la Fosse Cuzance Lot

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-10-19 14:00:00

2025-10-19

L’association Les Amis de Lulu organise son thé dansant à Cuzance. Cette événement sera animé par Mickael Regnier et son orchestre.

Réservation par téléphone.

Buvette. .

Pech de la Fosse Cuzance 46600 Lot Occitanie +33 6 07 73 11 52

English :

Les Amis de Lulu association organizes tea dance in Cuzance

German :

Der Verein Les Amis de Lulu organisiert seinen Tanztee in Cuzance

Italiano :

Gli Amis de Lulu organizzano il loro ballo del tè a Cuzance

Espanol :

Les Amis de Lulu organizan su baile del té en Cuzance

