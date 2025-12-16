Thé dansant animé par Saxo Love Magic Mirrors Istres
Thé dansant animé par Saxo Love Magic Mirrors Istres dimanche 4 janvier 2026.
Thé dansant animé par Saxo Love
Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 15h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-04 15:00:00
2026-01-04
Après-midi dansant avec un répertoire varié en danse de salon et variétés.
Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Afternoon dance with a varied repertoire of ballroom and variety dances.
