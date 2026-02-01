Thé dansant Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray
Thé dansant Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray samedi 28 février 2026.
Thé dansant
Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Thé dansant à la Halle Perrey avec l’Orchestre Benjamin DURAFOUR. .
Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 14 14 communication@arclesgray.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-01-14 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY