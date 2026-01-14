Thé dansant Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray

Thé dansant

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-26

Thé dansant à la Halle Perrey. .

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 14 14 communication@arclesgray.com

English : Thé dansant

