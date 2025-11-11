Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Thé dansant Ardentes mardi 11 novembre 2025.

Rue Victor Hugo Ardentes Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : Mardi 2025-11-11
2025-11-11

Thé dansant animé par Les Compagnons du Musette.
Dans la salle des fêtes AGORA et organisé par le Comité d’Animation du Val d’Ardentes (CAVA). 12  .

Rue Victor Hugo Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 88 66 73 

English :

Tea dance by Les Compagnons du Musette.

German :

Thé Dansant, der von Les Compagnons du Musette moderiert wird.

Italiano :

Ballo del tè a cura di Les Compagnons du Musette.

Espanol :

Baile del té a cargo de Les Compagnons du Musette.

