Thé dansant Ardentes

Thé dansant

Rue Victor Hugo Ardentes Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Thé dansant animé par Les Compagnons du Musette.

Dans la salle des fêtes AGORA et organisé par le Comité d’Animation du Val d’Ardentes (CAVA). 12 .

Rue Victor Hugo Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 88 66 73

English :

Tea dance by Les Compagnons du Musette.

German :

Thé Dansant, der von Les Compagnons du Musette moderiert wird.

Italiano :

Ballo del tè a cura di Les Compagnons du Musette.

Espanol :

Baile del té a cargo de Les Compagnons du Musette.

