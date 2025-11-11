Thé dansant Ardentes
Thé dansant Ardentes mardi 11 novembre 2025.
Thé dansant
Rue Victor Hugo Ardentes Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Thé dansant animé par Les Compagnons du Musette.
Dans la salle des fêtes AGORA et organisé par le Comité d’Animation du Val d’Ardentes (CAVA). 12 .
Rue Victor Hugo Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 88 66 73
English :
Tea dance by Les Compagnons du Musette.
German :
Thé Dansant, der von Les Compagnons du Musette moderiert wird.
Italiano :
Ballo del tè a cura di Les Compagnons du Musette.
Espanol :
Baile del té a cargo de Les Compagnons du Musette.
