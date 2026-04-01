Thé dansant Ardentes
Thé dansant Ardentes dimanche 26 avril 2026.
Ardentes
Thé dansant
Rue Victor Hugo Ardentes Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Thé dansant animé par le Comité d’Animation du Val d’Ardentes !
Avec Cyril’ Music, l’accordéon dansant ! .
Rue Victor Hugo Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 88 66 73
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English :
Tea dance by Les Compagnons du Musette.
L’événement Thé dansant Ardentes a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme