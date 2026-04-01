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Thé dansant Ardentes

Thé dansant Ardentes

Thé dansant Ardentes dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Rue Victor Hugo

Ville : 36120 Ardentes

Département : Indre

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif :

Ardentes

Thé dansant

Rue Victor Hugo Ardentes Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Thé dansant animé par le Comité d’Animation du Val d’Ardentes !
Avec Cyril’ Music, l’accordéon dansant !   .

Rue Victor Hugo Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 88 66 73 

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English :

Tea dance by Les Compagnons du Musette.

L’événement Thé dansant Ardentes a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme