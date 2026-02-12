Thé Dansant Arvieu
Thé Dansant Arvieu dimanche 29 mars 2026.
Thé Dansant
Arvieu Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Entrée avec goûter, sur réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
15h à 19h Salle R. Almès. Avec Benjamin MALRIC à l’accordéon, 10€ avec un goûter. Réservation au 06 74 51 47 93 avant le 6 mars. Proposé par Arvieu Art de Vivre.
10 .
Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 74 51 47 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3pm to 7pm Salle R. Almès. With Benjamin MALRIC on accordion, 10? with a snack. Reservations on 06 74 51 47 93 before March 6. Proposed by Arvieu Art de Vivre.
L’événement Thé Dansant Arvieu a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)