Thé Dansant

Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Entrée avec goûter, sur réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

15h à 19h Salle R. Almès. Avec Benjamin MALRIC à l’accordéon, 10€ avec un goûter. Réservation au 06 74 51 47 93 avant le 6 mars. Proposé par Arvieu Art de Vivre.

10 .

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 74 51 47 93

English :

3pm to 7pm Salle R. Almès. With Benjamin MALRIC on accordion, 10? with a snack. Reservations on 06 74 51 47 93 before March 6. Proposed by Arvieu Art de Vivre.

