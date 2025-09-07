Thé dansant au Magic Mirrors Magic Mirrors Istres

Dimanche 7 septembre 2025 à partir de 15h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-07 15:00:00

Après-midi dansant avec un répertoire varié en danse de salon et variétés avec Willy Marco à partir de 15h.

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Afternoon dance with a varied repertoire of ballroom and variety dances.

German :

Tanznachmittag mit einem vielfältigen Repertoire an Gesellschafts- und Varietétänzen mit Willy Marco ab 15 Uhr.

Italiano :

Pomeriggio di ballo con un repertorio vario di liscio e varietà con Willy Marco dalle 15.00.

Espanol :

Tarde de baile con un repertorio variado de bailes de salón y de variedades.

L’événement Thé dansant au Magic Mirrors Istres a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme d’Istres