Thé dansant au Magic Mirrors Magic Mirrors Istres
Thé dansant au Magic Mirrors Magic Mirrors Istres dimanche 7 septembre 2025.
Thé dansant au Magic Mirrors
Dimanche 7 septembre 2025 à partir de 15h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 15:00:00
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Après-midi dansant avec un répertoire varié en danse de salon et variétés avec Willy Marco à partir de 15h.
.
Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Afternoon dance with a varied repertoire of ballroom and variety dances.
German :
Tanznachmittag mit einem vielfältigen Repertoire an Gesellschafts- und Varietétänzen mit Willy Marco ab 15 Uhr.
Italiano :
Pomeriggio di ballo con un repertorio vario di liscio e varietà con Willy Marco dalle 15.00.
Espanol :
Tarde de baile con un repertorio variado de bailes de salón y de variedades.
L’événement Thé dansant au Magic Mirrors Istres a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme d’Istres