Thé dansant au Magic Mirrors Magic Mirrors Istres
Thé dansant au Magic Mirrors Magic Mirrors Istres dimanche 5 avril 2026.
Thé dansant au Magic Mirrors
Dimanche 5 avril 2026 de 15h à 19h.
Animé par Patrick David.
Dimanche 3 mai 2026 de 15h à 19h.
Animé par Gérard Eliott. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-04-05 19:00:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-05-03
Après-midi dansant avec un répertoire varié en danses de salon et variétés.
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Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Afternoon dance with a varied repertoire of ballroom and variety dances.
L’événement Thé dansant au Magic Mirrors Istres a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Istres
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