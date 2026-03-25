Thé dansant au Magic Mirrors Magic Mirrors Istres

Thé dansant au Magic Mirrors

Dimanche 5 avril 2026 de 15h à 19h.

Animé par Patrick David.

Dimanche 3 mai 2026 de 15h à 19h.

Animé par Gérard Eliott. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-05-03

Après-midi dansant avec un répertoire varié en danses de salon et variétés.

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Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Afternoon dance with a varied repertoire of ballroom and variety dances.

L’événement Thé dansant au Magic Mirrors Istres a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Istres