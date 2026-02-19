Thé dansant au profit de la ligue contre le cancer Joinville

Thé dansant au profit de la ligue contre le cancer

Salle des fêtes Joinville Haute-Marne

15 EUR

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Tout public

Venez danser et vous amusez tout en soutenant la ligue contre le cancer Haute-Marne!

Le bal sera animé par Pierre-Alain Krummenacher à l’accordéon !

Pensez à réserver 06 15 88 18 32 (Madame Bourgadel) 03 25 94 18 30 (Madame Bourgeois) .

Salle des fêtes Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 18 30

