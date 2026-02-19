Thé dansant au profit de la ligue contre le cancer Joinville
dimanche 22 février 2026.
Thé dansant au profit de la ligue contre le cancer
Salle des fêtes Joinville Haute-Marne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Tout public
Venez danser et vous amusez tout en soutenant la ligue contre le cancer Haute-Marne!
Le bal sera animé par Pierre-Alain Krummenacher à l’accordéon !
Pensez à réserver 06 15 88 18 32 (Madame Bourgadel) 03 25 94 18 30 (Madame Bourgeois) .
Salle des fêtes Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 18 30
