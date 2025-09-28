Thé dansant au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane avec le Blue Rhythm Band Saint-Quentin

Thé dansant au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane avec le Blue Rhythm Band

5 rue de La Fère Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Le Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane organise un thé dansant le dimanche 28 septembre 2025 de 14h à 18h avec le formidable Blue Rhythm Band.

2 sets

– 15h30 à 16h30

– 17h à 18h

Votre billet d’entrée vous permettra à la fois de visiter le musée et de participer au thé dansant.

5 rue de La Fère Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

The Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane is organizing a tea dance on Sunday, September 28, 2025 from 2pm to 6pm, with the fantastic Blue Rhythm Band.

2 sets:

– 3:30 pm to 4:30 pm

– 5pm to 6pm

Your admission ticket entitles you to visit the museum and take part in the tea dance.

German :

Das Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane veranstaltet am Sonntag, den 28. September 2025, von 14.00 bis 18.00 Uhr einen Tanztee mit der großartigen Blue Rhythm Band.

2 Sets

– 15:30 bis 16:30 Uhr

– 17 Uhr bis 18 Uhr

Ihre Eintrittskarte berechtigt Sie sowohl zum Besuch des Museums als auch zur Teilnahme am Tanztee.

Italiano :

Il Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane organizza un tè danzante domenica 28 settembre 2025 dalle 14.00 alle 18.00 con la fantastica Blue Rhythm Band.

2 set:

– 15.30-16.30

– dalle 17.00 alle 18.00

Il biglietto d’ingresso consente di visitare il museo e di partecipare alla danza del tè.

Espanol :

El Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane organiza un baile del té el domingo 28 de septiembre de 2025, de 14:00 a 18:00, con la fantástica Blue Rhythm Band.

2 sets:

– de 15:30 a 16:30

– de 17:00 a 18:00 h

Su entrada le permite visitar el museo y participar en el baile del té.

