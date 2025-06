Thé dansant – Audenge 20 juin 2025 14:30

Gironde

Thé dansant Halle du marché Audenge Gironde

Début : 2025-06-20 14:30:00

fin : 2025-06-20 17:30:00

2025-06-20

Le CCAS de la ville d’Audenge organise, avec la participation du Conseil des Sages, son traditionnel thé dansant, le vendredi 20 juin de 14H30 à 17H30 sous la Halle.

Laissez-vous emporter par les mélodies entraînantes d’André Rambaud et son orchestre, pour un après-midi rythmé, convivial, et plein de bonne humeur !

Gratuit

Ouvert aux 60 ans et plus .

Halle du marché

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 81 50

