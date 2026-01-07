Thé dansant Salle de l’ Hexagone Autun

Thé dansant

Salle de l’ Hexagone 2 Bd Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07 19:30:00

2026-02-07

Thé dansant avec Philippe Rodrigues.

Restauration et buvette sur place ainsi que Tombola.

Sur réservation par téléphone.

Organisation Autun Running .

Salle de l’ Hexagone 2 Bd Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 26 12 10 autunrunning@gmail.com

