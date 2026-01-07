Thé dansant Salle de l’ Hexagone Autun
Thé dansant
Salle de l’ Hexagone 2 Bd Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-07 14:30:00
fin : 2026-02-07 19:30:00
2026-02-07
Thé dansant avec Philippe Rodrigues.
Restauration et buvette sur place ainsi que Tombola.
Sur réservation par téléphone.
Organisation Autun Running .
Salle de l’ Hexagone 2 Bd Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 26 12 10 autunrunning@gmail.com
