Thé dansant Rue Georges Schiever Avallon

Thé dansant Rue Georges Schiever Avallon dimanche 23 novembre 2025.

Thé dansant

Rue Georges Schiever Le marché couvert Avallon Yonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23

2025-11-23

L’association Harmonie Production organise un thé dansant, animé par Amandine Musichini.

Pensez à réserver au 07.64.69.41.35.   .

Rue Georges Schiever Le marché couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 69 41 35 

