Informations pratiques

Naves

Thé Dansant avec Aldo Feliciano et son orchestre

Salle du Pré Bourru Naves Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le prochain thé dansant sera prévu le samedi 19 septembre 2026, à la salle du Pré Bourru à Naves. L’après-midi sera animé par Aldo Feliciano et son orchestre, de 15h à 19h, dans une ambiance festive et conviviale. Entrée 12€ avec une patisserie offerte. Une formule avec repas sera également proposée au tarif de 27 €. La journée se poursuivra ensuite avec une clôture dansante de 21h à 22h30. .

Salle du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 64 49 23 navydanse@gmail.com

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English : Thé Dansant avec Aldo Feliciano et son orchestre

L’événement Thé Dansant avec Aldo Feliciano et son orchestre Naves a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme des Contrées Vertes