Thé Dansant avec Aldo Feliciano et son orchestre Naves
samedi 19 septembre 2026 · Naves
Informations pratiques
Naves
Thé Dansant avec Aldo Feliciano et son orchestre
Salle du Pré Bourru Naves Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Le prochain thé dansant sera prévu le samedi 19 septembre 2026, à la salle du Pré Bourru à Naves. L’après-midi sera animé par Aldo Feliciano et son orchestre, de 15h à 19h, dans une ambiance festive et conviviale. Entrée 12€ avec une patisserie offerte. Une formule avec repas sera également proposée au tarif de 27 €. La journée se poursuivra ensuite avec une clôture dansante de 21h à 22h30. .
Salle du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 64 49 23 navydanse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thé Dansant avec Aldo Feliciano et son orchestre
L’événement Thé Dansant avec Aldo Feliciano et son orchestre Naves a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
À voir aussi à Naves (Corrèze)
- Exposition à la Maison du patrimoine de Naves, Maison du patrimoine, Naves 19 septembre 2026
- Visite guidée du site archéologique de Tintignac, Site archéologique de Tintignac, Naves 19 septembre 2026
- Exposition à la Maison du patrimoine de Naves Naves 19 septembre 2026