Thé dansant avec Chantal Soulu, Domaine El Campo Salle de réception Mées

Thé dansant avec Chantal Soulu
Artiste reconnue du répertoire musette, proposant un après-midi musical et convivial dédié à la danse. L’entrée comprend l’accès à la piste de danse et une boisson offerte.
De 14h30 à 17h30 animation musicale et danse.
Bar ouvert pendant toute la durée de l’événement. .
Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 37 04 info@elcampo.fr
