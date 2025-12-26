Thé dansant avec Chantal Soulu, Domaine El Campo Salle de réception Mées

Thé dansant avec Chantal Soulu

Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées Landes

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Artiste reconnue du répertoire musette, proposant un après-midi musical et convivial dédié à la danse. L’entrée comprend l’accès à la piste de danse et une boisson offerte.

De 14h30 à 17h30 animation musicale et danse.

Bar ouvert pendant toute la durée de l’événement. .

Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 37 04 info@elcampo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant avec Chantal Soulu

L’événement Thé dansant avec Chantal Soulu Mées a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Grand Dax