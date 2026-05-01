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Thé dansant avec Chantal Soulu Domaine El Campo Salle de réception Mées

Thé dansant avec Chantal Soulu Domaine El Campo Salle de réception Mées

Thé dansant avec Chantal Soulu Domaine El Campo Salle de réception Mées mardi 26 mai 2026.

Lieu : Domaine El Campo Salle de réception

Adresse : 1011 Route Constantine

Ville : 40990 Mées

Département : Landes

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Tarif réduit

Mées

Thé dansant avec Chantal Soulu

Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées Landes

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 15:00:00
fin : 2026-05-26 18:00:00

Date(s) :
2026-05-26

Découvrez le talent et le dynamisme de Chantal Soulu, une artiste reconnue comme la véritable fée du musette . Avec sa voix envoûtante et son énergie communicative, elle saura vous faire danser et vibrer tout au long de l’après-midi.

Votre entrée inclut
L’accès à la piste de danse et une boisson offerte pour vous rafraîchir entre deux pas de danse.
Billetterie sur place.

On vous attend nombreux pour partager un beau moment convivial !   .

Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 37 04  info@elcampo.fr

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English : Thé dansant avec Chantal Soulu

L’événement Thé dansant avec Chantal Soulu Mées a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax