Thé dansant avec Claudie & Bernard Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Thé dansant avec Claudie & Bernard

Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 15:00:00

fin : 2026-10-08 18:00:00

Date(s) :

2026-10-08

À l’Espace Frichet de 15h à 18h.

Programmation 2026 :

26/03 : Martial Vuillemin

30/04 : Cyrille Renaut

28/05 : Luc Willemin

30/07 : Florent Gorris

27/08 : Romain Dupuis

24/09 : Claudie & Bernard

08/10 : Christelle Jeanblanc

29/10 : Dany Moureaux

Entrée payante (paiement uniquement en espèces ou chèque).

Buvette sur place par les associations Diffu-Music & Serge & co. .

Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant avec Claudie & Bernard

L’événement Thé dansant avec Claudie & Bernard Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-10 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)