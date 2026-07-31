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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Thé dansant avec Claudie & Bernard Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains

jeudi 8 octobre 2026 · Rue de Grammont · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue de Grammont
Adresse
Espace Frichet
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
3 3 3 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Thé dansant avec Claudie & Bernard

Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 15:00:00
fin : 2026-10-08 18:00:00

Date(s) :
2026-10-08

À l’Espace Frichet de 15h à 18h.

Programmation 2026 :
26/03 : Martial Vuillemin
30/04 : Cyrille Renaut
28/05 : Luc Willemin
30/07 : Florent Gorris
27/08 : Romain Dupuis
24/09 : Claudie & Bernard
08/10 : Christelle Jeanblanc
29/10 : Dany Moureaux

Entrée payante (paiement uniquement en espèces ou chèque).
Buvette sur place par les associations Diffu-Music & Serge & co.   .

Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Thé dansant avec Claudie & Bernard

L’événement Thé dansant avec Claudie & Bernard Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-10 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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