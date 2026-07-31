Thé dansant avec Claudie & Bernard Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains
jeudi 8 octobre 2026 · Rue de Grammont · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Thé dansant avec Claudie & Bernard
Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 15:00:00
fin : 2026-10-08 18:00:00
Date(s) :
2026-10-08
À l’Espace Frichet de 15h à 18h.
Programmation 2026 :
26/03 : Martial Vuillemin
30/04 : Cyrille Renaut
28/05 : Luc Willemin
30/07 : Florent Gorris
27/08 : Romain Dupuis
24/09 : Claudie & Bernard
08/10 : Christelle Jeanblanc
29/10 : Dany Moureaux
Entrée payante (paiement uniquement en espèces ou chèque).
Buvette sur place par les associations Diffu-Music & Serge & co. .
Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thé dansant avec Claudie & Bernard
L’événement Thé dansant avec Claudie & Bernard Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-10 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
- Visite du séchoir à jambon de Luxeuil Luxeuil-les-Bains 15 septembre 2026
- 82ème anniversaire de la libération du Pays de Luxeuil Luxeuil-les-Bains 16 septembre 2026
- Visite guidée Luxeuil-Les-Bains, au fil du temps Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains 16 septembre 2026
- Atelier Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 17 septembre 2026
- Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Rue de l’Étang de la Poche Luxeuil-les-Bains 18 septembre 2026