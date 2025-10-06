Thé dansant avec Didier Malvezin Rignac

Thé dansant avec Didier Malvezin

Thé dansant avec Didier Malvezin Rignac dimanche 12 avril 2026.

Thé dansant avec Didier Malvezin

52 place André Jarlan Rignac Aveyron

Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

De 14h à 19h à l’espace André Jarlan.
Organisé par l’APE Ecole Jacques Perrin. Réservation: 06.80.11.89.23 12  .

52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 2pm to 7pm at Espace André Jarlan.

L’événement Thé dansant avec Didier Malvezin Rignac a été mis à jour le 2025-12-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)