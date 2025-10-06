Thé dansant avec Didier Malvezin Rignac
Thé dansant avec Didier Malvezin Rignac dimanche 12 avril 2026.
Thé dansant avec Didier Malvezin
52 place André Jarlan Rignac Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
De 14h à 19h à l’espace André Jarlan.
Organisé par l’APE Ecole Jacques Perrin. Réservation: 06.80.11.89.23 12 .
52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From 2pm to 7pm at Espace André Jarlan.
L’événement Thé dansant avec Didier Malvezin Rignac a été mis à jour le 2025-12-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)