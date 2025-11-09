Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Thé dansant avec Gil Orchestra Varennes-sur-Allier

Thé dansant avec Gil Orchestra Varennes-sur-Allier dimanche 9 novembre 2025.

Thé dansant avec Gil Orchestra

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 14:30:00
fin : 2025-11-09 19:30:00

Date(s) :
2025-11-09

Thé dansant avec Gil Orchestra avec buvette sur place
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 05 05  fosse.seb@orange.fr

English :

Tea dance with Gil Orchestra and refreshments on site

German :

Tanztee mit Gil Orchestra mit Getränken vor Ort

Italiano :

Ballo del tè con la Gil Orchestra e rinfresco in loco

Espanol :

Baile del té con Gil Orchestra y refrescos in situ

L’événement Thé dansant avec Gil Orchestra Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire