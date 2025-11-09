Thé dansant avec Gil Orchestra Varennes-sur-Allier
Thé dansant avec Gil Orchestra
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier
Début : 2025-11-09 14:30:00
fin : 2025-11-09 19:30:00
2025-11-09
Thé dansant avec Gil Orchestra avec buvette sur place
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 05 05 fosse.seb@orange.fr
English :
Tea dance with Gil Orchestra and refreshments on site
German :
Tanztee mit Gil Orchestra mit Getränken vor Ort
Italiano :
Ballo del tè con la Gil Orchestra e rinfresco in loco
Espanol :
Baile del té con Gil Orchestra y refrescos in situ
