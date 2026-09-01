Informations pratiques

Capvern

Thé dansant avec Jérôme Subervie

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20 21:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Accordez vos souliers de danse et laissez-vous porter par les plus belles mélodies musette !

De 15h30 à 21h00, Jérôme Subervie vous fera valser, danser le paso, le tango et toutes les danses de bal dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Goûter, piste de danse et bonne humeur au rendez-vous !

Ouvert à tous – Réservation conseillée : 06 95 96 53 45

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Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

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English :

Put on your dancing shoes and let yourself be swept away by the most beautiful musette melodies!

From 3:30 p.m. to 9:00 p.m., Jérôme Subervie will have you waltzing, dancing the paso doble, the tango, and all your favorite ballroom dances in a warm and friendly atmosphere.

Snacks, a dance floor, and a great time await!

Open to everyone? Reservations recommended: 06 95 96 53 45

L’événement Thé dansant avec Jérôme Subervie Capvern a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65