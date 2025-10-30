Thé dansant avec la Fée du Musette Domaine El Campo Salle de réception Mées

Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Le Domaine El Campo vous invite à son thé dansant pour une parenthèse musicale et conviviale.

Au programme

Découvrez le talent de Chantal Soulu, une artiste reconnue comme la véritable fée du musette . Avec sa voix qui remonte le temps et son énergie communicative, elle saura vous faire danser et vibrer tout au long de l’après-midi.

Votre entrée comprend

– L’accès à la piste de danse

– Une boisson offerte pour vous rafraîchir entre deux pas de danse

Informations pratiques

– Placement libre (tables basses non nominatives)

– Parking gratuit à l’entrée du domaine

– Bar ouvert pour prolonger le plaisir avec des consommations supplémentaires .

Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055835370

