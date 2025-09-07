Thé dansant avec le trio Nathalie Legay Lanouaille

Thé dansant avec le trio Nathalie Legay Lanouaille dimanche 7 septembre 2025.

Thé dansant avec le trio Nathalie Legay

Salle des fêtes Lanouaille Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Buvette, crêpes à la vente. Casse-croûte périgourdin offert à 18h45.

Buvette, crêpes à la vente. Casse-croûte périgourdin offert à 18h45. .

Salle des fêtes Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 55 17 93

English : Thé dansant avec le trio Nathalie Legay

Ballroom, Latin, standards, rock and line dances.

Noon: aperitif dance, 1 p.m. lunch, 2:30 p.m. tea dance with snacks.

Package at 20? tea dance only 12?

German : Thé dansant avec le trio Nathalie Legay

Getränkestand, Crêpes zum Verkauf. Um 18.45 Uhr wird ein perigourdinischer Imbiss angeboten.

Italiano :

Bar per il ristoro, vendita di frittelle. Merenda del Perigord offerta alle 18.45.

Espanol : Thé dansant avec le trio Nathalie Legay

Bailes de salón, latinos, standards, rock y en línea.

Mediodía: baile de aperitivo, 13.00 h. almuerzo, 14.30 h. baile de té con aperitivos.

Paquete a 20? baile del té sólo 12?

L’événement Thé dansant avec le trio Nathalie Legay Lanouaille a été mis à jour le 2025-08-25 par Isle-Auvézère