Thé dansant avec le trio Nathalie Legay Lanouaille
Thé dansant avec le trio Nathalie Legay
Salle des fêtes Lanouaille Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-07
Buvette, crêpes à la vente. Casse-croûte périgourdin offert à 18h45.
Salle des fêtes Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 55 17 93
English : Thé dansant avec le trio Nathalie Legay
Ballroom, Latin, standards, rock and line dances.
Noon: aperitif dance, 1 p.m. lunch, 2:30 p.m. tea dance with snacks.
Package at 20? tea dance only 12?
German : Thé dansant avec le trio Nathalie Legay
Getränkestand, Crêpes zum Verkauf. Um 18.45 Uhr wird ein perigourdinischer Imbiss angeboten.
Italiano :
Bar per il ristoro, vendita di frittelle. Merenda del Perigord offerta alle 18.45.
Espanol : Thé dansant avec le trio Nathalie Legay
Bailes de salón, latinos, standards, rock y en línea.
Mediodía: baile de aperitivo, 13.00 h. almuerzo, 14.30 h. baile de té con aperitivos.
Paquete a 20? baile del té sólo 12?
