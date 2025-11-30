Thé dansant avec l’orchestre Tropicana

à la salle des fêtes HORGUES Horgues Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 EUR

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

2025-11-30

L’association Dansobals vous propose de venir danser avec l’orchestre Tropicana !

Réservation 06 60 65 85 17 06 17 07 95 69 06 61 59 47 42

Boissons et pâtisseries incluses dans le prix d’entrée

.

Salle des fêtes, Horgues 65310, Hautes-Pyrénées, Occitanie. +33 6 60 65 85 17

English :

The Dansobals association invites you to dance with the Tropicana orchestra!

Reservations: 06 60 65 85 17 06 17 07 95 69 06 61 59 47 42

Drinks and pastries included in the entrance fee

German :

Der Verein Dansobals lädt Sie ein, mit dem Orchester Tropicana zu tanzen!

Reservierung: 06 60 65 85 17 06 17 07 95 69 06 61 59 47 42

Getränke und Gebäck im Eintrittspreis inbegriffen

Italiano :

L’associazione Dansobals vi invita a venire a ballare con l’orchestra Tropicana!

Prenotazioni: 06 60 65 85 17 06 17 07 95 69 06 61 59 47 42

Bevande e pasticcini inclusi nel biglietto d’ingresso

Espanol :

La asociación Dansobals te invita a bailar con la orquesta Tropicana

Reservas: 06 60 65 85 17 06 17 07 95 69 06 61 59 47 42

Bebidas y pasteles incluidos en el precio de la entrada

