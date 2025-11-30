Thé dansant avec l’orchestre Tropicana à la salle des fêtes Horgues
Thé dansant avec l’orchestre Tropicana à la salle des fêtes Horgues dimanche 30 novembre 2025.
Thé dansant avec l’orchestre Tropicana
à la salle des fêtes HORGUES Horgues Hautes-Pyrénées
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
2025-11-30
L’association Dansobals vous propose de venir danser avec l’orchestre Tropicana !
Réservation 06 60 65 85 17 06 17 07 95 69 06 61 59 47 42
Boissons et pâtisseries incluses dans le prix d’entrée
à la salle des fêtes HORGUES Horgues 65310 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 60 65 85 17
English :
The Dansobals association invites you to dance with the Tropicana orchestra!
Reservations: 06 60 65 85 17 06 17 07 95 69 06 61 59 47 42
Drinks and pastries included in the entrance fee
German :
Der Verein Dansobals lädt Sie ein, mit dem Orchester Tropicana zu tanzen!
Reservierung: 06 60 65 85 17 06 17 07 95 69 06 61 59 47 42
Getränke und Gebäck im Eintrittspreis inbegriffen
Italiano :
L’associazione Dansobals vi invita a venire a ballare con l’orchestra Tropicana!
Prenotazioni: 06 60 65 85 17 06 17 07 95 69 06 61 59 47 42
Bevande e pasticcini inclusi nel biglietto d’ingresso
Espanol :
La asociación Dansobals te invita a bailar con la orquesta Tropicana
Reservas: 06 60 65 85 17 06 17 07 95 69 06 61 59 47 42
Bebidas y pasteles incluidos en el precio de la entrada
