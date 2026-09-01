Thé dansant avec Mat’Mitchell Zone commerciale Capvern Capvern
dimanche 20 septembre 2026 · Zone commerciale Capvern · Capvern
Informations pratiques
Capvern
Thé dansant avec Mat’Mitchell
Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20 21:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Accordez vos souliers de danse et laissez-vous porter par les plus belles mélodies musette !
De 15h30 à 21h00, Mat’Mitchell vous fera valser, danser le paso, le tango et toutes les danses de bal dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Goûter, piste de danse et bonne humeur au rendez-vous !
Ouvert à tous – Réservation conseillée : 06 95 96 53 45
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Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24
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English :
Put on your dancing shoes and let yourself be swept away by the most beautiful musette melodies!
From 3:30 p.m. to 9:00 p.m., Mat’Mitchell will have you waltzing, dancing the paso doble, the tango, and all your favorite ballroom dances in a warm and friendly atmosphere.
Snacks, a dance floor, and good cheer await you!
Open to everyone? Reservations recommended: 06 95 96 53 45
L’événement Thé dansant avec Mat’Mitchell Capvern a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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