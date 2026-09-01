Informations pratiques

Capvern

Thé dansant avec Mat’Mitchell

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20 21:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Accordez vos souliers de danse et laissez-vous porter par les plus belles mélodies musette !

De 15h30 à 21h00, Mat’Mitchell vous fera valser, danser le paso, le tango et toutes les danses de bal dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Goûter, piste de danse et bonne humeur au rendez-vous !

Ouvert à tous – Réservation conseillée : 06 95 96 53 45

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Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

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English :

Put on your dancing shoes and let yourself be swept away by the most beautiful musette melodies!

From 3:30 p.m. to 9:00 p.m., Mat’Mitchell will have you waltzing, dancing the paso doble, the tango, and all your favorite ballroom dances in a warm and friendly atmosphere.

Snacks, a dance floor, and good cheer await you!

Open to everyone? Reservations recommended: 06 95 96 53 45

L’événement Thé dansant avec Mat’Mitchell Capvern a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65