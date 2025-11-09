Thé dansant avec repas Masevaux-Niederbruck
Thé dansant avec repas Masevaux-Niederbruck dimanche 9 novembre 2025.
Thé dansant avec repas
Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-11-09 11:30:00
Début : Dimanche 2025-11-09 11:30:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Venez participer au thé dansant animé par Philipp Savanna à partir de 14h. Au menu Bouchées à la reine et ses nouilles au beurre, vacherin glacé et café. Sur réservation avant le 5 novembre.
Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 10 13 27
English :
Come and join in the tea dance hosted by Philipp Savanna from 2pm. Menu: Bouchées à la reine with butter noodles, vacherin glacé and coffee. Reservations required by November 5.
German :
Nehmen Sie ab 14 Uhr am Tanztee teil, der von Philipp Savanna moderiert wird. Auf der Speisekarte stehen: Bouchées à la reine et ses nouilles au beurre, Vacherin glacé und Kaffee. Mit Reservierung bis zum 5. November.
Italiano :
Venite a partecipare alla danza del tè organizzata da Philipp Savanna a partire dalle 14.00. Il menu: Bouchées à la reine con tagliatelle al burro, vacherin glacé e caffè. Prenotazione obbligatoria entro il 5 novembre.
Espanol :
Venga a participar en el baile del té organizado por Philipp Savanna a partir de las 14.00 horas. En el menú: Bouchées à la reine con fideos de mantequilla, vacherin glacé y café. Es necesario reservar antes del 5 de noviembre.
