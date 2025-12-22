Thé dansant avec Sabrina et Freddy Friand, Yvecrique

Thé dansant avec Sabrina et Freddy Friand

Rue des Écoles Yvecrique Seine-Maritime

Début : 2026-03-08 14:30:00

fin : 2026-03-08 18:30:00

2026-03-08

Que vous soyez danseur confirmé ou simple amateur de moments festifs, cet après-midi sera l’occasion idéale de se retrouver sur la piste et de profiter d’une ambiance musicale entraînante. Freddy et Sabrina Friand, artistes reconnus pour leur dynamisme et leur talent, sauront enflammer la salle avec un répertoire varié et festif.

Le thé dansant est ouvert à tous et promet une belle parenthèse de détente et de bonne humeur. Laissez-vous porter par la musique et venez partager ce moment en toute convivialité.

entrée 15e avec crêpe et boisson chaude .

Rue des Écoles Yvecrique 76560 Seine-Maritime Normandie

