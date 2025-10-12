Thé dansant rue du stade Avermes
Thé dansant rue du stade Avermes dimanche 12 octobre 2025.
Thé dansant
rue du stade Isléa Avermes Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 14:30:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Le comité de jumelage Avermes-M’Kam Tolba organisera son thé dansant. L’animation sera assurée par le groupe Gil Orchestra. Rafraîchissements et pâtisseries marocaines.
.
rue du stade Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 55 03
English :
The Avermes-M?Kam Tolba twinning committee is organizing its tea dance. Entertainment will be provided by the Gil Orchestra group. Refreshments and Moroccan pastries.
German :
Das Partnerschaftskomitee Avermes-M?Kam Tolba organisiert seinen Tanztee. Für die Unterhaltung sorgt die Gruppe Gil Orchestra. Erfrischungen und marokkanisches Gebäck.
Italiano :
Il comitato di gemellaggio Avermes-M?Kam Tolba terrà il suo ballo del tè. L’intrattenimento sarà garantito dal gruppo Gil Orchestra. Rinfresco e dolci marocchini.
Espanol :
El comité de hermanamiento Avermes-M?Kam Tolba celebrará su baile del té. La animación correrá a cargo del grupo Gil Orchestra. Refrescos y pastas marroquíes.
L’événement Thé dansant Avermes a été mis à jour le 2025-10-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région