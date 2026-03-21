Thé dansant Au Casino Bagnères-de-Bigorre

Thé dansant

Au Casino 1 Boulevard de l’Hypéron Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 18:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Thé dansant animé par le duo Paris Guinguettes au Casino de Bagnères.

Entrée libre. .

Au Casino 1 Boulevard de l’Hypéron Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Tea dance hosted by the Paris Guinguettes duo at the Casino de Bagnères.

L’événement Thé dansant Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65