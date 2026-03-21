Thé dansant Au Casino Bagnères-de-Bigorre
Thé dansant Au Casino Bagnères-de-Bigorre mercredi 15 avril 2026.
Thé dansant
Au Casino 1 Boulevard de l’Hypéron Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 18:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Thé dansant animé par le duo Paris Guinguettes au Casino de Bagnères.
Entrée libre. .
Au Casino 1 Boulevard de l’Hypéron Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tea dance hosted by the Paris Guinguettes duo at the Casino de Bagnères.
L’événement Thé dansant Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65