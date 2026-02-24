Thé dansant Bal Carnaval Salle des fêtes Trentels
Thé dansant Bal Carnaval Salle des fêtes Trentels dimanche 1 mars 2026.
Thé dansant Bal Carnaval
Salle des fêtes 80 Rue de la Mairie Trentels Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
L’association Trentels Détente vous invite à son thé dansant animé par Hugues Lamagat et son orchestre.
Pâtisseries et boissons offertes.
Réservation obligatoire.
Salle des fêtes 80 Rue de la Mairie Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 16 17 56
English : Thé dansant Bal Carnaval
The Trentels Détente association invites you to its tea dance, hosted by Hugues Lamagat and his orchestra.
Complimentary pastries and drinks.
Reservations essential.
