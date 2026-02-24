Thé dansant Bal Carnaval Salle des fêtes Trentels

Thé dansant Bal Carnaval

Salle des fêtes 80 Rue de la Mairie Trentels Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

L’association Trentels Détente vous invite à son thé dansant animé par Hugues Lamagat et son orchestre.

Pâtisseries et boissons offertes.

Réservation obligatoire.

L’association Trentels Détente vous invite à son thé dansant animé par Hugues Lamagat et son orchestre.

Pâtisseries et boissons offertes.

Réservation obligatoire. .

Salle des fêtes 80 Rue de la Mairie Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 16 17 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant Bal Carnaval

The Trentels Détente association invites you to its tea dance, hosted by Hugues Lamagat and his orchestra.

Complimentary pastries and drinks.

Reservations essential.

L’événement Thé dansant Bal Carnaval Trentels a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Villeneuve Vallée du Lot