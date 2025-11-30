Thé dansant Salle Dumas Bar-le-Duc
Thé dansant Salle Dumas Bar-le-Duc dimanche 30 novembre 2025.
Thé dansant
Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30 18:30:00
Date(s) :
2025-11-30
La Ville de Bar-le-Duc organise la 3e édition de son Thé dansant, avec Mickaël Clément et l’orchestre Sensations.
Boissons et petite restauration sur place.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 56 00 communication@barleduc.fr
English :
The City of Bar-le-Duc organizes the 3rd edition of its Thé dansant, with Mickaël Clément and the Sensations orchestra.
Drinks and snacks on site.
Free admission.
German :
Die Stadt Bar-le-Duc organisiert die dritte Ausgabe ihres Thé Dansant, mit Mickaël Clément und dem Orchester Sensations.
Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Eintritt frei.
Italiano :
La città di Bar-le-Duc organizza la terza edizione del suo Thé dansant, con Mickaël Clément e l’orchestra Sensations.
Bevande e spuntini disponibili sul posto.
Ingresso libero.
Espanol :
La ciudad de Bar-le-Duc organiza la 3ª edición de su Thé dansant, con Mickaël Clément y la orquesta Sensations.
Bebidas y aperitivos disponibles in situ.
Entrada gratuita.
L’événement Thé dansant Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-05 par OT SUD MEUSE