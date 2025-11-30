Thé dansant Salle Dumas Bar-le-Duc

Thé dansant Salle Dumas Bar-le-Duc dimanche 30 novembre 2025.

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30 18:30:00

2025-11-30

La Ville de Bar-le-Duc organise la 3e édition de son Thé dansant, avec Mickaël Clément et l’orchestre Sensations.

Boissons et petite restauration sur place.

Entrée gratuite.Tout public
Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 56 00  communication@barleduc.fr

English :

The City of Bar-le-Duc organizes the 3rd edition of its Thé dansant, with Mickaël Clément and the Sensations orchestra.

Drinks and snacks on site.

Free admission.

German :

Die Stadt Bar-le-Duc organisiert die dritte Ausgabe ihres Thé Dansant, mit Mickaël Clément und dem Orchester Sensations.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Eintritt frei.

Italiano :

La città di Bar-le-Duc organizza la terza edizione del suo Thé dansant, con Mickaël Clément e l’orchestra Sensations.

Bevande e spuntini disponibili sul posto.

Ingresso libero.

Espanol :

La ciudad de Bar-le-Duc organiza la 3ª edición de su Thé dansant, con Mickaël Clément y la orquesta Sensations.

Bebidas y aperitivos disponibles in situ.

Entrada gratuita.

L’événement Thé dansant Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-05 par OT SUD MEUSE