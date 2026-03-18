Thé dansant Salle Dumas Bar-le-Duc

Thé dansant

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

Date(s) :

2026-04-12

La Ville de Bar-le-Duc organise un Thé dansant, avec Mickaël Clément et l’orchestre Sensation.

Boissons et petite restauration sur place.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 56 00 communication@barleduc.fr

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English :

The city of Bar-le-Duc organizes a Thé dansant, with Mickaël Clément and the Sensation orchestra.

Drinks and snacks on site.

Free admission.

L’événement Thé dansant Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SUD MEUSE