Thé dansant Salle Dumas Bar-le-Duc
Thé dansant Salle Dumas Bar-le-Duc dimanche 12 avril 2026.
Thé dansant
Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12 18:30:00
Date(s) :
2026-04-12
La Ville de Bar-le-Duc organise un Thé dansant, avec Mickaël Clément et l’orchestre Sensation.
Boissons et petite restauration sur place.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 56 00 communication@barleduc.fr
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English :
The city of Bar-le-Duc organizes a Thé dansant, with Mickaël Clément and the Sensation orchestra.
Drinks and snacks on site.
Free admission.
L’événement Thé dansant Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SUD MEUSE