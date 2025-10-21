Thé Dansant Baraqueville
Thé Dansant Baraqueville mardi 21 octobre 2025.
Thé Dansant
Salle d’animation Baraqueville Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Entrée
Thé dansant animé par Gilles Saby
Gouter offert
Organisé par le club des ainés 10 .
Salle d’animation Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 10 10
English :
Tea dance hosted by Gilles Saby
German :
Tanztee unter der Leitung von Gilles Saby
Italiano :
Ballo del tè a cura di Gilles Saby
Espanol :
Baile del té ofrecido por Gilles Saby
