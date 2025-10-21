Thé Dansant Baraqueville

Thé Dansant Baraqueville mardi 21 octobre 2025.

Salle d’animation Baraqueville Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Entrée

Début : Mardi 2025-10-21
fin : 2025-10-21

2025-10-21

Thé dansant animé par Gilles Saby
Gouter offert
Organisé par le club des ainés 10  .

Salle d’animation Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 10 10 

English :

Tea dance hosted by Gilles Saby

German :

Tanztee unter der Leitung von Gilles Saby

Italiano :

Ballo del tè a cura di Gilles Saby

Espanol :

Baile del té ofrecido por Gilles Saby

L’événement Thé Dansant Baraqueville a été mis à jour le 2025-09-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)