Baudemont

Thé dansant

Salle des fêtes Baudemont Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 14:30:00

fin : 2026-05-07 19:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Thé dansant organisé par l’association les Amis de la chapelle de Dun, le jeudi 7 mai à la salle des fêtes de Baudemont de 14 h 30 à 19 h.

Animation par Damien Poyard.

Entrée 13 € avec un café offert .

Salle des fêtes Baudemont 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 70 46 93 rene.dufoux@orange.fr

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Baudemont a été mis à jour le 2026-04-29 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais