Thé dansant Baudemont
Thé dansant Baudemont jeudi 7 mai 2026.
Baudemont
Thé dansant
Salle des fêtes Baudemont Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 14:30:00
fin : 2026-05-07 19:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Thé dansant organisé par l’association les Amis de la chapelle de Dun, le jeudi 7 mai à la salle des fêtes de Baudemont de 14 h 30 à 19 h.
Animation par Damien Poyard.
Entrée 13 € avec un café offert .
Salle des fêtes Baudemont 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 70 46 93 rene.dufoux@orange.fr
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Baudemont a été mis à jour le 2026-04-29 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais