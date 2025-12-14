Thé dansant Beaumontois en Périgord

Thé dansant

Thé dansant

Salle des fêtes la Calypso Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

2026-01-04

Thé dansant animé par Sandrine Tarayre

RDV salle des fêtes de la Calypso à 14h30

Pâtisseries et boissons offertes

Sur inscriptions .

Salle des fêtes la Calypso Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 26 22

