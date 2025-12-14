Thé dansant Beaumontois en Périgord
Thé dansant Beaumontois en Périgord dimanche 4 janvier 2026.
Thé dansant
Salle des fêtes la Calypso Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2026-01-04
Thé dansant animé par Sandrine Tarayre
RDV salle des fêtes de la Calypso à 14h30
Pâtisseries et boissons offertes
Sur inscriptions .
Salle des fêtes la Calypso Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 26 22
English :
L’événement Thé dansant Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2025-12-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides