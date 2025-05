Thé Dansant – Beaux, 15 mai 2025 14:30, Beaux.

Haute-Loire

Thé Dansant Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-05-15 14:30:00

fin : 2025-05-15

2025-05-15

Préparez vos chaussures de danse et votre plus beau sourire pour le thé dansant à la salle polyvalente ! Organisé par le Club de l’Amitié et animé par le talentueux Noël Michel.

Salle Polyvalente

Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 32 24 44

English :

Get your dancing shoes and your best smile ready for the tea dance at the Salle Polyvalente! Organized by the Club de l’Amitié and hosted by the talented Noël Michel.

German :

Halten Sie Ihre Tanzschuhe und Ihr schönstes Lächeln bereit für den Tanztee in der Mehrzweckhalle! Er wird vom Club de l’Amitié organisiert und von dem talentierten Noël Michel moderiert.

Italiano :

Preparate le vostre scarpe da ballo e il vostro sorriso migliore per il ballo del tè alla Salle Polyvalente! Organizzato dal Club de l’Amitié e condotto dal talentuoso Noël Michel.

Espanol :

Prepara tus zapatos de baile y tu mejor sonrisa para el baile del té en la Sala Polivalente Organizado por el Club de l’Amitié y presentado por el talentoso Noël Michel.

