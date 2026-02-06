Thé dansant 167, Route des Berges de l’Aveyron 12390 Belcastel Belcastel

Thé dansant

167, Route des Berges de l'Aveyron 12390 Belcastel

Début : Dimanche 2026-02-15

fin : 2026-04-26

2026-02-15 2026-04-26

De 16h à minuit à la salle des fêtes de Belcastel organisé par les Amis de Belcastel. Repas servi à 19h30.

Le 15 février avec Gilou retro musette

Le 26 avril avec Guillaume Fabre

Réservations au 06 13 83 92 81 .

English :

From 4pm to midnight at the Belcastel village hall, organized by the Friends of Belcastel. Meal served at 7:30pm.

