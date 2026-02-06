Thé dansant 167, Route des Berges de l’Aveyron 12390 Belcastel Belcastel
Début : Dimanche 2026-02-15
fin : 2026-04-26
2026-02-15 2026-04-26
De 16h à minuit à la salle des fêtes de Belcastel organisé par les Amis de Belcastel. Repas servi à 19h30.
Le 15 février avec Gilou retro musette
Le 26 avril avec Guillaume Fabre
Réservations au 06 13 83 92 81 .
+33 5 65 64 52 25 mairie@belcastel.fr
From 4pm to midnight at the Belcastel village hall, organized by the Friends of Belcastel. Meal served at 7:30pm.
