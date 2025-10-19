Thé dansant Bernardswiller

Thé dansant Bernardswiller dimanche 19 octobre 2025.

Thé dansant

1 Rue du stade Bernardswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19 14:30:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Thé dansant animé par Duo Excellence. Petite restauration et boissons sur place.

Thé dansant animé par Duo Excellence. Petite restauration et boissons sur place. .

1 Rue du stade Bernardswiller 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 62 34 41 bass.bernardswiller@gmail.com

English :

Tea dance by Duo Excellence. Snacks and drinks on site.

German :

Tanztee unter der Leitung von Duo Excellence. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

Danza del tè a cura del Duo Excellence. Sono disponibili spuntini e bevande.

Espanol :

Baile del té a cargo del Dúo Excellence. Aperitivos y bebidas disponibles.

L’événement Thé dansant Bernardswiller a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme d’Obernai