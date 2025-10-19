Thé dansant Bernardswiller
Thé dansant Bernardswiller dimanche 19 octobre 2025.
Thé dansant
1 Rue du stade Bernardswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-10-19 14:30:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-19
Thé dansant animé par Duo Excellence. Petite restauration et boissons sur place.
1 Rue du stade Bernardswiller 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 62 34 41 bass.bernardswiller@gmail.com
English :
Tea dance by Duo Excellence. Snacks and drinks on site.
German :
Tanztee unter der Leitung von Duo Excellence. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.
Italiano :
Danza del tè a cura del Duo Excellence. Sono disponibili spuntini e bevande.
Espanol :
Baile del té a cargo del Dúo Excellence. Aperitivos y bebidas disponibles.
L’événement Thé dansant Bernardswiller a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme d’Obernai