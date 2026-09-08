Informations pratiques

Bernos-Beaulac

Thé Dansant

49 Place de la Mairie Bernos-Beaulac Gironde

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Venez passer un après-midi festif et convivial à l’occasion du thé dansant organisé par la Fermette du Ciron ! Que vous soyez passionné de danse de salon ou simplement désireux de partager un bon moment en musique, l’orchestre Serge Tinelli saura vous faire entrer dans la danse. Une pause gourmande est incluse pour régaler les participants.

Obligatoire avant le 26 septembre au 06 69 13 22 12 ou au 06 62 69 11 68 (attention, jauges limitées à 80 personnes). .

49 Place de la Mairie Bernos-Beaulac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 69 11 68

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English : Thé Dansant

L’événement Thé Dansant Bernos-Beaulac a été mis à jour le 2026-09-08 par La Gironde du Sud