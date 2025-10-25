Thé dansant Beynat
Thé dansant Beynat dimanche 19 avril 2026.
Thé dansant
Beynat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’association Les Bruyères vous invite à un thé dansant animé par l’orchestre d’Aldo Feliciano. Un moment convivial rythmé par la musique et la danse dans une ambiance chaleureuse
Buvette et pâtisserie sur place .
Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 74 80 70
English : Thé dansant
German : Thé dansant
Italiano :
Espanol : Thé dansant
L’événement Thé dansant Beynat a été mis à jour le 2025-11-10 par Corrèze Tourisme
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