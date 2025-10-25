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Thé dansant Beynat

Thé dansant Beynat

Thé dansant Beynat dimanche 19 avril 2026.

Ville : 19190 Beynat

Département : Corrèze

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif :

Thé dansant

Beynat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

L’association Les Bruyères vous invite à un thé dansant animé par l’orchestre d’Aldo Feliciano. Un moment convivial rythmé par la musique et la danse dans une ambiance chaleureuse
Buvette et pâtisserie sur place   .

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 74 80 70 

English : Thé dansant

German : Thé dansant

Italiano :

Espanol : Thé dansant

L’événement Thé dansant Beynat a été mis à jour le 2025-11-10 par Corrèze Tourisme

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