Thé dansant

Beynat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’association Les Bruyères vous invite à un thé dansant animé par l’orchestre d’Aldo Feliciano. Un moment convivial rythmé par la musique et la danse dans une ambiance chaleureuse

Buvette et pâtisserie sur place .

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 74 80 70

English : Thé dansant

German : Thé dansant

Italiano :

Espanol : Thé dansant

L’événement Thé dansant Beynat a été mis à jour le 2025-11-10 par Corrèze Tourisme