THÉ DANSANT Béziers
THÉ DANSANT Béziers dimanche 16 novembre 2025.
THÉ DANSANT
29 Avenue Saint-Saëns Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Le CCAS de Béziers organise un thé dansant animé par l’orchestre Duo Melody’s!
Le CCAS de Béziers organise un thé dansant animé par l’orchestre Duo Melody’s!
Plus de renseignements par téléphone. .
29 Avenue Saint-Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 11 95 08 08
English :
Bézier’s CCAS organizes a tea dance with Duo Melody’s!
German :
Das CCAS von Bézier organisiert einen Tanztee, der von dem Orchester Duo Melody’s begleitet wird!
Italiano :
La CCAS di Béziers organizza un ballo del tè con il gruppo Duo Melody’s!
Espanol :
El CCAS de Bézier organiza un baile del té con el dúo Melody’s
L’événement THÉ DANSANT Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE