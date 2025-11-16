THÉ DANSANT

29 Avenue Saint-Saëns Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Le CCAS de Béziers organise un thé dansant animé par l’orchestre Duo Melody’s!

Plus de renseignements par téléphone. .

29 Avenue Saint-Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 11 95 08 08

English :

Bézier’s CCAS organizes a tea dance with Duo Melody’s!

German :

Das CCAS von Bézier organisiert einen Tanztee, der von dem Orchester Duo Melody’s begleitet wird!

Italiano :

La CCAS di Béziers organizza un ballo del tè con il gruppo Duo Melody’s!

Espanol :

El CCAS de Bézier organiza un baile del té con el dúo Melody’s

L’événement THÉ DANSANT Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE