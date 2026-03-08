THÉ DANSANT Béziers

THÉ DANSANT

29 avenue Camille Saint Saëns Béziers Hérault

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Après-midi dansant dédié aux seniors, avec l’orchestre Domingo.

Venez profiter d’un après-midi placé sous le signe de la danse, de la musique et de la convivialité, dans une ambiance chaleureuse. Un rendez-vous dédié aux seniors pour se retrouver et s’amuser au rythme des plus belles mélodies. .

29 avenue Camille Saint Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 11 95 08 08

Afternoon dance for seniors, with the Domingo orchestra.

