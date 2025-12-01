Thé dansant guinguette de billère Billère

Thé dansant guinguette de billère Billère samedi 13 décembre 2025.

guinguette de billère Rue de la Gravière Billère Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

2025-12-13

Thé dansant toutes danses   .

guinguette de billère Rue de la Gravière Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   tiss.liens64@gmail.com

