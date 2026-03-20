Thé dansant Rue de la Gravière Billère

Thé dansant

Rue de la Gravière Guinguette de billère Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Thé dansant toutes danses .

Rue de la Gravière Guinguette de billère Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine tiss.liens64@gmail.com

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Billère a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pau