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Thé dansant Rue de la Gravière Billère

Thé dansant Rue de la Gravière Billère

Thé dansant Rue de la Gravière Billère samedi 9 mai 2026.

Lieu : Rue de la Gravière

Adresse : Guinguette de billère

Ville : 64140 Billère

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Billère

Thé dansant

Rue de la Gravière Guinguette de billère Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Thé dansant   .

Rue de la Gravière Guinguette de billère Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 32 37 99  tiss.liens64@gmail.com

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English :

L’événement Thé dansant Billère a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Pau

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