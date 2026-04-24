Thé dansant Rue de la Gravière Billère
Thé dansant Rue de la Gravière Billère samedi 9 mai 2026.
Billère
Thé dansant
Rue de la Gravière Guinguette de billère Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Thé dansant .
Rue de la Gravière Guinguette de billère Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 32 37 99 tiss.liens64@gmail.com
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L’événement Thé dansant Billère a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Pau
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