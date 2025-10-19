Thé dansant

rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Venez danser toute l’après midi sur des airs de musique populaire français et allemands.

Venez danser toute l’après midi sur des airs de musique populaire français et allemands. Une ambiance agréable dans une magnifique salle à l’acoustique douce et feutrée. .

rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 07 70 42

English :

Come and dance the afternoon away to French and German folk music.

German :

Tanzen Sie den ganzen Nachmittag zu französischer und deutscher Volksmusik.

Italiano :

Venite a ballare il pomeriggio con la musica popolare francese e tedesca.

Espanol :

Venga a bailar toda la tarde al ritmo de música folclórica francesa y alemana.

L’événement Thé dansant Bitschwiller-lès-Thann a été mis à jour le 2025-03-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay