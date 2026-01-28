Thé dansant La Tourbière Bois-d’Amont

Thé dansant

La Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29 19:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Ouverture des portes à 14h30

Concert à 15h00

Thé dansant à 16h00 .

La Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 98 80 21 union.instrumentale.bda@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-01-28 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses